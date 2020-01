L'inverno torna a farsi sentire, in arrivo ondata di maltempo con pioggia e neve

Peggioramento durante il fine settimana e l’inizio di quella successiva con precipitazioni sabato 18 e lunedì 20, venti in intensificazione e qualche cm di neve in appennino. Il peggioramento aiuterà a migliorare la qualità dell’aria su tutta la provincia.



SABATO 18 GENNAIO 2020: tempo in rapido peggioramento con tendenza a cielo irregolarmente nuvoloso associato a deboli precipitazioni tra la mattinata ed il pomeriggio e deboli nevicate in appennino intorno a 1200-1300m di quota.

Tra il tardo pomeriggio e la serata temporaneo aumento dell’intensità delle precipitazioni su tutta la provincia con nevicate in appennino ed accumulo di qualche cm fino a 900-1000m di quota. Venti moderati dai quadranti occidentali tendenti a ruotare dal tardo pomeriggio da Grecale con raffiche moderate, localmente forti, ma con attenuazione dalla tarda serata. Temperature stazionarie sulla costa, in diminuzione su zone interne. In nottata rapida diminuzione delle temperature su tutta la provincia con gelate su zone interne.



DOMENICA 19 GENNAIO 2020: temporaneo miglioramento con cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, ma con tendenza a peggioramento dalla tarda serata. Venti tra deboli e moderati di Maestrale (N-O) in mattinata, ma tendenti a ruotare da Grecale (N-E) con raffiche moderate, a tratti forti, in mare e lungo la costa. Temperature stazionarie con massime intorno a 9°-10° lungo la costa.



LUNEDI’ 20 GENNAIO 2020: peggiora durante la notte con precipitazioni tra deboli e moderate e neve, con accumulo di qualche cm, fino a 700-800m di quota. In giornata cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di deboli piovaschi.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti orientali lungo la costa, dai quadranti occidentali su zone interne. Temperature stazionarie.



Nei giorni a seguire tendenza a miglioramento delle condizioni meteo.



Previsioni meteo a cura di Emanuele R. modellista meteo - Centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

