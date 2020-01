La Carpegna si risveglia imbiancata, nei prossimi giorni temperature invernali

Con il maltempo dell'ultimo fine settimana, la cima del monte Carpegna si è risvegliata coperta da una spruzzata di neve regalando l'immagine suggestiva del contrasto con il mare all'orizzonte.Le previsioni meteo indicano, per i prossimi giorni, temperature invernali su tutta la provincia di Rimini che, nella notte, potranno scendere al di sotto dello zero. Di giorno, invece, non supereranno gli 8 gradi. La settimana appena iniziata si caratterizzerà per giornate soleggiate ma fredde.