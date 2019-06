Le previsioni del weekend, sabato veloci temporali sul riminese

Variabile con sole ma possibilità di veloci rovesci Sabato, sole e qualche grado in meno Domenica



SABATO 22 GIUGNO 2019: condizioni di variabilità con cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso e possibilità di locali rovesci e temporali di passaggio tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, più probabili sulle zone a nord di Rimini. Venti moderati di Garbino nell’entroterra, di Levante sulla costa. In serata rotazione dei venti da Maestrale. Temperature stazionarie o in temporaneo lieve aumento con picchi superiori a 30°.



DOMENICA 23 GIUGNO 2019: cielo tra sereno e poco nuvoloso con residua nuvolosità a ridosso dei rilievi. Venti moderati di Maestrale in mattinata tendenti a calmare durante il pomeriggio.

Temperature in lieve diminuzione di qualche grado.

TENDENZA: ondata di calore tra metà e fine della prossima settimana con temperature in ulteriore aumento.



