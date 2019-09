Le previsioni meteo, un fine settimana che tende a un peggioramento con temporali e grandine

Il centro di calcolo meteorologico youmeteo.com prevede un fine settimana con sole sabato 21, ma con tendenza a peggioramento tra domenica 22 e lunedì 23 settembre.



SABATO 21 SETTEMBRE 2019: cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza a velature e nubi alte dal pomeriggio ad iniziare dai rilievi. Peggiora dalla nottata con deboli precipitazioni in arrivo dalla Toscana. Venti deboli settentrionali in mattinata, moderati dai quadranti orientali nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento con massime intorno a 21° sulla costa e 23° su zone interne.



DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni deboli/moderate alternate a pause.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali. Temperature in temporaneo lieve aumento con massime intorno a 23° sulla costa e fino a 26° su zone interne.



ULTERIORE PEGGIORAMENTO durante la giornata di lunedì 23 settembre 2019 con temporali, anche forti, dall’appennino verso la costa localmente anche associati a grandine. Venti dai quadranti meridionali in mattinata e parte del pomeriggio con tendenza a ruotare dai quadranti settentrionali dal tardo pomeriggio con raffiche moderate e temperature in ulteriore calo.



