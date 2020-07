Il meteo del week-end, in arrivo forti raffiche di vento e mare molto mosso

Sabato 11 luglio con sole, ma con temporaneo peggioramento in serata-nottata con forti raffiche di vento, locali rovesci e calo delle temperature. Domenica torna il sole, ma con venti ancora moderati e mare molto mosso.



SABATO 11 LUGLIO 2020: cielo sereno o poco nuvoloso tra la mattina e buona parte del pomeriggio con venti moderati dai quadranti orientali in costa e Garbino su zone interne e con temperature in temporaneo aumento con massime fino a 31°-34°. Attenzione: dal tardo pomeriggio tendenza a rapido aumento dell’instabilità con possibilità di brevi rovesci in serata e nottata e a temporanee raffiche di vento anche forti dai quadranti settentrionali. Moto ondoso in rapido aumento in nottata con mare tendente a divenire molto mosso.



DOMENICA 12 LUGLIO 2020: residua nuvolosità in mattinata con tendenza a schiarite sempre più ampie e a cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Venti moderati dai quadranti settentrionali con mare tra mosso e molto mosso. Temperature in diminuzione con massime intorno a 24°-26°.



Previsioni meteo a cura di Emanuele Rizzi – Centro di calcolo meteorologico youmeteo.com

