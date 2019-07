Temperature ancora in rialzo ma forti temporali sono dietro l'angolo

Picco di caldo tra venerdì 26 e sabato 27 luglio, sabato aumenta l’instabilità ma con tempo ancora in parte soleggiato, forte peggioramento domenica 28 luglio con temporali localmente intensi e calo termico



VENERDI’ 26 LUGLIO 2019: cielo sereno o poco nuvoloso. Locale aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio.

Venti moderati da E/SE in mare e lungo la costa, moderati da S-O nell’entroterra. Temperature in ulteriore aumento con punte di 35°-37° soprattutto su pianure interne e prima collina.



SABATO 27 LUGLIO 2019: aumento dell’instabilità ma ancora con cielo che si manterrà tra poco e parzialmente nuvoloso. Possibili brevi rovesci nell’entroterra tendenti a muoversi localmente in direzione della costa. Rapido peggioramento a partire dalla notte. Venti moderati da S-E lungo la costa, moderati da S-O nell’entroterra tendenti a spingersi fin sulla costa in giornata. Temperature ancora elevate con punte di 33°-36°.



DOMENICA 28 LUGLIO 2019: peggiora rapidamente tra la notte ed il mattino con temporali dall’appennino verso la costa per gran parte della giornata, alternati temporaneamente a locali schiarite. Tra la serata e la notte possibilità di nuovi temporali in arrivo dal mare. ATTENZIONE: I TEMPORALI POTRANNO RISULTARE LOCALMENTE DI FORTE INTENSITA’ ED ASSOCIATI A GRANDINE E RAFFICHE DI VENTO. Temperature in rapida diminuzione con massime intorno a 22°-25°. Venti di direzione variabile con raffiche nelle zone soggette a temporali, dalla serata i venti si disporranno da N-O moderati, a tratti forti.



Tendenza a graduale miglioramento Lunedì 29 Luglio.



Previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

Segui youmeteo.com su Facebook ed Instagram per tutti gli aggiornamenti