Temperature in picchiata, arriva la prima nevicata della stagione

Il centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com annuncia condizioni di tempo perturbato sulla Romagna tra il 12 ed il 13 dicembre.

Giovedì 12 dicembre aria più fredda e deboli precipitazioni creeranno le condizioni per deboli nevicate fino in pianura tra Cesena e Forlì e intorno a 200m anche sulla provincia di Rimini con possibilità di pioggia mista a neve, a tratti, anche sulla costa. Venti moderati di Maestrale con temperature in rapida diminuzione. Temporaneo miglioramento in nottata con schiarite e possibilità di gelate notturne con formazione di ghiaccio lungo le strade, soprattutto su zone interne.



Venerdì 13 dicembre cielo parzialmente nuvoloso in mattinata con ventilazione tra moderata e forte dai quadranti meridionali con temperature in temporaneo aumento. Dal pomeriggio, e soprattutto in serata, seguirà un rapido e forte peggioramento con precipitazioni su tutta la Romagna con temperature in rapido calo e nevicate fino a bassissima quota, fino in pianura tra Forlì e Cesena e intorno a 200-300m sul riminese. Venti violenti in rotazione da Maestrale e Tramontana con raffiche massime comprese tra 70 e 90 Km/h e con moto ondoso in rapido aumento.

Tempo in miglioramento dalla nottata.



Previsioni meteo a cura di Emanuele R. modellista meteo - Centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

Segui @youmeteo su Facebook ed Instagram per tutti gli aggiornamenti