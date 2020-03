Colpo di coda dell'inverno, arriva un inizio settimana da brividi

SABATO 21 MARZO 2020: cielo poco nuvoloso, ma con la possibilità di nebbia in mare e lungo la costa. Venti deboli e temperature stazionarie.



DOMENICA 22 MARZO: cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni in mattinata. Venti moderati tendenti a disporsi da N-E con rinforzi tra il pomeriggio e la serata. Moto ondoso in aumento in serata con mare tendente a divenire molto mosso. Temperature in calo dalla serata.



Tra Lunedì 23 e Mercoledì 25 Marzo aria molto fredda dalla Russia raggiungerà la Romagna con temperature in sensibile diminuzione. Già nella giornata di Lunedì le massime raggiungeranno i 6°-7° lungo la costa per calare ulteriormente nei giorni successivi. Nei prossimi aggiornamenti daremo una previsione anche delle eventuali precipitazioni e nevicate fino a bassissima quota o localmente anche su pianura e costa tra Martedì e Mercoledì.



Previsioni meteo a cura di Emanuele R. - Centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

