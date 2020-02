In arrivo forti raffiche di vento e temperature in abbassamento

Il centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com prevede per la giornata di martedì 4 febbraio aria più fredda dal nord Europa in entrata sull’Italia che produrrà venti forti su tutta la provincia di Rimini dapprima di Garbino (S-O) tra la nottata e la mattinata e dalla tarda mattinata in rotazione da Ponente (Ovest) e Maestrale (N-O) con raffiche massime che potranno raggiungere anche 50-80 Km/h. Lieve attenuazione tra il tardo pomeriggio e la serata. Non sono previste precipitazioni a parte locali brevi rovesci in entrata dal mare durante la serata. Temperature previste in calo a partire dal pomeriggio-sera, ma con effetti maggiori tra le giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio quando i valori massimi torneranno nella media del periodo.



