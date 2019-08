Attesa nel fine settimana una forte e veloce parentesi temporalesca

Il centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com prevede instabilità con temporali dal tardo pomeriggio di venerdì 2 agosto e tempo soleggiato dalla tarda mattinata di sabato 3 e per la giornata di domenica 4 agosto. Venti sostenuti domenica 4 agosto con possibilità di erosione nei primi metri di spiaggia.



VENERDI’ 2 AGOSTO 2019: cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata con venti moderati da E/NE, temperature massime intorno a 28°-29° sulla costa e fino a 32° su zone interne. ATTENZIONE: tendenza a rapido aumento della nuvolosità associato a temporali, localmente anche forti, tra il tardo pomeriggio, la serata e prime ore della notte. Raffiche di vento dai quadranti settentrionali, anche forti, al passaggio del fronte temporalesco.



SABATO 3 AGOSTO 2019: residua nuvolosità durante il mattino in entrata dal mare che potrebbe produrre brevi e locali rovesci, anche temporaleschi, ma con tendenza a rapido miglioramento. Cielo sereno o poco nuvoloso tra la tarda mattinata ed il resto della giornata. Venti moderati settentrionali in mattinata con mare mosso, ma tendenti a calare d’intensità durante il pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione con massime intorno a 25° sulla costa e intorno a 27°-28° su zone interne.



DOMENICA 4 AGOSTO 2019: cielo sereno o poco nuvoloso. ATTENZIONE: venti moderati, localmente forti in mare e sulla linea di costa, da E durante il pomeriggio con mare mosso o molto mosso e possibile erosione lungo i primi metri di spiaggia. Temperature in aumento con massime intorno a 28° sulla costa e fino a 31° su zone interne.



