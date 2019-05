L'estate è finalmente arrivata: sole splendente e temperature in aumento

Torna il bel tempo sulla provincia di Rimini con temperature in aumento



VENERDI’ 31 MAGGIO: cielo sereno o poco nuvoloso con residue nubi di passaggio durante il mattino. Venti moderati dai quadranti settentrionali in mattinata tendenti a calmare nel pomeriggio. Temperature in aumento con massime comprese tra 19° e 22°.



SABATO 1 GIUGNO 2019: cielo sereno o poco nuvoloso. Nubi in appennino durante il pomeriggio-sera dove non si esclude qualche sporadico piovasco. Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali. Temperature in aumento con massime tra 21° e 24°.



DOMENICA 2 GIUGNO 2019: cielo generalmente poco nuvoloso. Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie con massime tra 21° e 24°.



TENDENZA: alta pressione in ulteriore rinforzo da metà della prossima settimana con temperature che potranno superare i 30°.



Previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

Segui youmeteo.com su Facebook ed Instagram per tutti gli aggiornamenti