Fine settimana dal meteo instabile ma la tintarella è garantita

Fine settimana sostanzialmente soleggiato con temporanei rovesci durante la mattinata di sabato. Probabile passaggio temporalesco ad inizio settimana.



SABATO 13 LUGLIO 2019: in mattinata variabile con la possibilità di locali rovesci e temporali in entrata dal mare verso le zone interne, ma con tendenza a miglioramento. Cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio sulla costa, residue nubi nelle zone interne. Venti moderati dai quadranti settentrionali in mattinata con possibili raffiche in caso di temporali, deboli dai quadranti meridionali nel pomeriggio ma con possibilità di rinforzi nel tardo pomeriggio da E/SE lungo la costa.

Temperature in lieve aumento con massime intorno a 27° sulla costa.



DOMENICA 14 LUGLIO 2019: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti tra deboli e moderati dai quadranti orientali.

Temperature stazionarie con massime tra 27° e 28° sulla costa.



TENDENZA: possibile peggioramento tra il pomeriggio di Lunedì 15 e fino alla mattinata di Martedì 16 Luglio con temporali che localmente potranno risultare di forte intensità ed associati a calo delle temperature.

Migliora i giorni successivi.



