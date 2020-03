Maltempo e neve in arrivo su tutta la provincia

Un profondo centro di bassa pressione sull’Italia meridionale apporterà maltempo mercoledì 25 e giovedì 26 marzo anche sulla provincia di Rimini. Precipitazioni tra la notte e la mattina di mercoledì 25 con nevicate moderate sull’entroterra e con fiocchi che si spingeranno fino a 200-300 metri di quota, localmente anche più in basso. Accumuli moderati di neve sui rilievi con punte di 20cm intorno a 600m e fino a 30-40cm a quote superiori. Venti tra moderati e forti da N-E con mareggiata lungo la costa. Precipitazioni diffuse giovedì 26 Marzo su tutta provincia, ma con quota neve in aumento intorno a 700-800m, localmente a quote più basse. Venti che tenderanno a diminuire d’intensità e a ruotare dai quadranti occidentali.



Previsioni meteo a cura di Emanuele R. - Centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

