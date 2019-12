In arrivo pioggia e forti venti di Garbino, a Natale temperature in calo

Fine settimana con tempo variabile e venti, a tratti, forti. Tempo più stabile a Natale e Santo Stefano, ma più fresco. A seguito della perturbazione in transito nelle prossime ore sul bacino del Marecchia ed alla conseguente allerta meteo arancione, è disposta la chiusura totale al transito per veicoli a motore, cicli e pedoni sul ponte sul fiume Marecchia tra Poggio Torriana e Verucchio a partire dalle ore 19:00 di oggi 20 dicembre.



SABATO 21 DICEMBRE 2019: tra la notte e parte del mattino rovesci, tra deboli e moderati, in movimento dall’entroterra verso la costa. Tendenza a parziale miglioramento in tarda mattinata e per il resto della giornata con cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso. Possibili brevi e residui piovaschi durante il primo pomeriggio. Venti deboli di direzione variabile in mattinata, ma con tendenza a rinforzi di Garbino tra il pomeriggio e la serata con raffiche anche forti (max 50-80 Km/h) soprattutto su zone interne.



DOMENICA 22 DICEMBRE 2019: deboli rovesci tra la notte ed il primo mattino con tendenza a cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso in giornata. Venti moderato da N-O in mattinata tendenti a ruotare da O tra il pomeriggio e la sera con raffiche fino a forti su tutta la provincia e soprattutto su zone interne (max 50-90 Km/h).



TENDENZA NATALE – SANTO STEFANO 2019: condizioni meteo in miglioramento con ampie schiarite, ma con l’entrata di venti più freddi dai quadranti nord-orientali.



Previsioni meteo a cura di Emanuele R. modellista meteo - Centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

