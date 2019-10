In arrivo temporali e grandinate che rinfrescheranno l'aria

Il centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com avvisa che a condizioni di cielo poco nuvoloso e venti di Garbino durante la mattinata di mercoledì 2 ottobre seguirà moderata instabilità dal primo pomeriggio con temporali in movimento dall’appennino verso la costa riminese associati a raffiche di vento, anche forti, di Maestrale. Temperature in rapido calo al passaggio delle precipitazioni e possibili locali grandinate. Temporaneo miglioramento in serata a cui farà seguito un nuovo peggioramento tra la notte e la mattinata di giovedì 3 ottobre con temporali, anche associati a grandine, che si formeranno specialmente tra il mare e la costa su una linea di convergenza tra venti di Maestrale in terra e Grecale in mare. Venti di Grecale che durante la mattinata tenderanno poi a sfondare anche in terra con raffiche fino a forti e mare molto mosso. Miglioramento graduale e temporaneo delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio di Giovedì con residua instabilità sui rilievi.



Previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

Segui youmeteo.com su Facebook ed Instagram per tutti gli aggiornamenti