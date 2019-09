Duro colpo all'estate, in arrivo temporali e una settimana di forte instabilità

Il centro di calcolo meteorologico youmeteo.com prevede un fine settimana di forte instabilità con temporali alternati a schiarite e temperature in calo.



VENERDI’ 6 SETTEMBRE 2019: rapido aumento dell’instabilità con rovesci e temporali che, tra la tarda mattinata e fino alla serata, potranno essere anche localmente forti ed associati a grandine. Venti moderati da E con ulteriori rinforzi e raffiche da N tra il pomeriggio e la sera. Mare tra mosso e molto mosso con mareggiata lungo la costa. Temperature in diminuzione dal pomeriggio.



SABATO 7 SETTEMBRE 2019: cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso. Venti moderati da N-O in mattinata, deboli da N nel pomeriggio. Temperature stazionarie con massime intorno a 22°-23°.



DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019: nuovo peggioramento con precipitazioni sparse dalla tarda mattinata, anche a carattere temporalesco soprattutto sulla linea di costa. Venti moderati, a tratti forti, dai quadranti settentrionali con mare tra mosso e molto mosso. Temperature in diminuzione: intorno a 16°-17° durante il pomeriggio.



Instabilità che proseguirà a tratti fino alla giornata di martedì 10 settembre con probabile miglioramento e temperature in graduale risalita nei giorni a seguire.



Previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com

