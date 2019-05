Fine settimana dal tempo instabile, brutte sorprese in arrivo dal meteo

Ancora un fine settimana instabile: sabato 25 tra sole e nuvole, cielo grigio e pioggia tra bomenica 26 e lunedì 27 maggio.



SABATO 25 MAGGIO 2019: cielo poco nuvoloso in mattinata, ma con possibilità di banchi di nebbia o foschia densa lungo tutta la costa. Venti assenti o deboli da N/NE. Dal pomeriggio tendenza a graduale aumento della nuvolosità, venti tra deboli e moderati da E/SE. Possibili rovesci e temporali pomeridiani sui rilievi. Temperature massime intorno a 21°-23°.



DOMENICA 26 MAGGIO 2019: peggiora già dalla notte su tutta la provincia di Rimini con cielo nuvoloso e precipitazioni deboli sparse, a tratti anche moderate, durante tutta la giornata, alternate a temporanee pause. Venti moderati da E/SE sulla costa, deboli altrove. Temperature massime in diminuzione con valori intorno a 16°-18°.



LUNEDI’ 27 MAGGIO 2019: insiste il maltempo con precipitazioni sparse, anche moderate, su tutta la provincia e durante tutta la giornata. Venti ancora moderati da E sulla costa. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione. Possibile ulteriore peggioramento anche a metà settimana.



