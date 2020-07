Le previsioni del week-end, il fine settimana inizia con forti temporali

Il centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com indica temporanea instabilità tra venerdì pomeriggio e sabato mattina con temporali e venti sostenuti, sole tra sabato pomeriggio e tutta la giornata di domenica



VENERDI’ 3 LUGLIO 2020: condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata con tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi della provincia di Rimini e la tendenza, nel pomeriggio, a sviluppo di temporali in movimento dall’appennino verso la costa. I rovesci temporaleschi potranno risultare localmente forti ed associati a grandine soprattutto nelle zone interne. Venti sostenuti da N/NE fino a 40-45 Km/h in mattinata e nel primo pomeriggio con locali raffiche anche forti nelle zone interessate dai temporali. Mare mosso o molto mosso. Intensità dei venti in calo da metà pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione con massime intorno a 26°-27°, in temporaneo calo nelle zone soggette a rovesci.



SABATO 4 LUGLIO 2020: ancora instabile tra la notte e la mattina con residui temporali, localmente anche forti lungo la costa ed associati a grandine. Dal pomeriggio tendenza a rapido miglioramento con schiarite sempre più ampie e cielo sereno o poco nuvoloso. Venti in mattinata da N-O tendenti a ruotare da N-E nel pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione con massime intorno a 23°-24°.



DOMENICA 5 LUGLIO 2020: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli-moderati dai quadranti settentrionali.

Temperature in aumento con massime intorno a 27°-29°.



La settimana entrante vedrà condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso per più giorni.



Previsioni meteo a cura di Emanuele Rizzi – Centro di calcolo meteorologico youmeteo.com

Segui youmeteo su Instagram e Facebook per ricevere previsioni sempre aggiornate

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.