Sabato turbolento con possibili temporali e nevicate in quota. Domenica col sole

Fine settimana in provincia di Rimini che inizierà con rovesci, anche temporaleschi, durante la mattinata di Sabato con deboli nevicate in appennino intorno a 1000 metri di quota. Tendenza a graduale miglioramento dal pomeriggio con schiarite sempre più ampie ad iniziare dalla costa e residui rovesci sui rilievi. Venti in mattinata deboli di Maestrale tendenti a ruotare da Grecale con raffiche anche moderate durante il pomeriggio, ma tendenti a calmare nuovamente dal tardo pomeriggio.

Domenica 8 Marzo cielo sereno o poco nuvoloso con residue nubi addossate in appennino. Venti moderati di Grecale con mare mosso. Temperature massime che si manterranno in entrambi i giorni tra 10° e 13°.

