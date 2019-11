Temporali e acqua alta nel fine settimana, le previsioni meteo del week end

Tempo instabile durante questo fine settimana con precipitazioni anche temporalesche alternate a temporanee pause.

Possibili primi fiocchi di neve sulle vette dell’appennino venerdì e scirocco con acqua alta lungo la costa tra sabato notte e domenica mattina.



VENERDI’ 15 NOVEMBRE: cielo parzialmente nuvoloso durante il primo mattino con tendenza a rapido peggioramento dalla tarda mattinata ad iniziare dall’appennino con rovesci e temporali in direzione della costa. Possibili fiocchi di neve sulle cime dell’appennino Romagnolo. Migliora tra metà pomeriggio e la serata. Venti moderati di Scirocco in mattinata tendenti a ruotare dai quadranti occidentali e a calmare a precipitazioni passate. Temperature in temporaneo aumento in mattinata, in rapido calo al passaggio delle precipitazioni.



SABATO 16 NOVEMBRE: cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata con tendenza a rapido peggioramento durante il pomeriggio con precipitazioni diffuse tra deboli e moderate. Migliora in serata con tendenza a nuovo passaggio perturbato in nottata. Venti deboli tendenti a disporsi da Maestrale in terra e da Grecale in mare. Temperature stazionarie con massime intorno a 12° sulla costa.



DOMENICA 17 NOVEMBRE: precipitazioni diffuse tra la nottata e la prima mattinata con tendenza ad attenuazione da metà mattinata e a cielo parzialmente nuvoloso per il resto della giornata con possibilità di residui e locali rovesci. Tra la notte e la mattina forti raffiche di Scirocco in mare che potranno causare problemi lungo la costa e nei porti per possibile acqua alta. Temperature in aumento con massime fino a 15°-16°.



