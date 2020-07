Temporali in arrivo, scatta l'allerta gialla della Protezione civile

La rapida discesa di un minimo depressionario dall'alto al medio Adriatico apporterà condizioni di spiccata instabilità nella giornata di venerdì 17. Dalle prime ore del mattino sono previsti rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità e organizzati, più probabili sulla costa dove la Protezione civile, ha emanato un'allerta gialla per le criticità meteo e idrogeologiche. I fenomeni sono previsti in attenuazione dalla serata. La ventilazione è prevista più attiva sul mare e settore costiero con probabilità di raffiche in concomitanza con i temporali.

Il centro di calcolo meteorologico youmeteo.com prevede un venerdì mattina temporalesco sulla provincia di rimini, poi spazio al sole tra Sabato e Domenica con temperature gradevoli



VENERDI’ 17 LUGLIO 2020: in nottata ed in mattinata rovesci e temporali in arrivo dal mare, localmente anche moderati lungo la costa ed in movimento verso le zone interne e l’appennino. Rapido miglioramento dalla tarda mattinata con schiarite sempre più ampie e cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Temperature in calo con massime intorno a 22°-24°. Venti tra deboli e moderati da NE con locali raffiche moderate durante la nottata, ma in attenuazione in giornata. Mare tra poco mosso e mosso.



SABATO 18 LUGLIO 2020: durante il primo mattino non è da escludere qualche locale e temporaneo rovescio tra il mare e la costa, ma con tendenza a rapido miglioramento e a cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Dal tardo pomeriggio ed in serata nubi di passaggio in discesa dall’alto Adriatico. Venti tra deboli e moderati da NE. Temperature in lieve aumento con massime intorno a 24°-27°.



DOMENICA 19 LUGLIO 2020: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti tra deboli e moderati dai quadranti orientali.

Temperature in lieve aumento con massime tra 25° e 29°.



Previsioni meteo a cura di Emanuele Rizzi – Centro di calcolo meteorologico youmeteo.com

