Wrapping auto: cos'è, quanto costa, i suoi vantaggi

Ti sei stancato del look della tua auto, vorresti dargli un tocco unico, originale e personale? Il Car wrapping fa per te. Vediamo cos’è, i costi ed i vantaggi di questa soluzione per migliorare l’aspetto della tua macchina.

Car wrapping aiuta a dare più personalità alla carrozzeria della propria auto senza verniciarla ma applicando una pellicola adesiva termoformabile. Con questo termine si indica quindi la creazione di qualcosa di unico e su misura, nonché di bello. Non esistono due car wrapping uguali, questo fa sì che sia difficile dare una risposta alla domanda 'quanto costa il car wrapping'. Il prezzo dipende dal veicolo e dalla pellicola specifica utilizzata.

Il car wrapping è una procedura che permette di caratterizzare l’estetica dell’auto attraverso colorazioni, disegni ed effetti visivi anche differenti rispetto alle classiche vernici. Colorazioni difficili o impossibili da ottenere con una classica verniciatura; citiamo, ad esempio, le tonalità Carbon look (effetto carbonio) o le pellicole in simil-pelle.

Inoltre queste pellicole hanno anche una funzione di protezione dagli agenti atmosferici, dai fastidiosi sassolini o detriti che possono rovinare la vernice e dalle macchie che si possono formare sulla carrozzeria causate, come la resine degli alberi o gli escrementi degli uccelli.

Sono pellicole che non si usano solo per le auto ma anche per moto, scooter, mobili, cellulari e altro ancora.

Se poi decidi di non voler più lo stesso look puoi anche scegliere di “wrappare” un nuovo look perché toglierle è semplice. Infatti possono essere rimosse in qualsiasi momento senza lasciare alcuna traccia sulla carrozzeria, ripristinando rapidamente il colore originale della vettura.



Car wrapping: applicazione pellicole

Per applicare queste pellicole è necessaria la mano di una persona specializzata e la macchina completamente pulita. Inoltre, per far si che l’applicazione venga realizzata senza sbavature la superficie dell'auto non deve avere danni o ammaccature.

Nel caso in cui la vettura sia stata riverniciata di recente è necessario attendere sei mesi prima di procedere al car wrapping onde evitare una possibile rimozione difficoltosa.



Ricordiamo che la tecnica del car wrapping non serve solo per finalità estetiche, ma anche per proteggere la carrozzeria dell’auto. Sul mercato esistono, infatti, pellicole estremamente resistenti e completamente trasparenti in grado di proteggere la carrozzeria da sassi, graffi e danni alla vernice; pellicole da applicare ad esempio sui fuoristrada.

Car wrapping: lavaggio auto

Durante le operazioni di lavaggio dell’auto è consigliabile lavare a mano la vettura per evitare di far deteriorare la pellicola. Evitare inoltre l'utilizzo di lance, in particolare quelle ad alta temperatura che potrebbero danneggiare la pellicola adesiva. Infine è anche consigliabile evitare il lavaggio con i rulli che potrebbero rigare la pellicola. Materiale che può deteriorarsi anche con l'esposizione prolungata al Sole.

Car wrapping: prezzo

Il costo del wrapping varia a seconda del modello di automobile, dei tempi di lavorazione e del materiale utilizzato; in generale per un car wrapping parziale, ad esempio il tetto di un’utilitaria, si parte da circa 350 euro. Un car wrapping totale può, invece, superare anche i 2.000 euro.

Car Wrapping a Rimini

WrapAll

Carrozzeria Santo Spirito

Multigraph

Car wrapping: i prodotti più venduti sul web

2 Rotoli Pellicola Adesiva Nera

Car Wrapping kit di installazione

Pellicola Adesiva Carbonio

Pellicola Adesiva Mimetica