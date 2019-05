Come riparare i fari auto opacizzati o ingialliti

Sempre più spesso è necessario pulire i fari opachi della propria auto. Questo accade perché i nuovi fari realizzati in policarbonato o plexiglass tendono, con il tempo, a deteriorarsi e a divenire opachi. Questo avviene perché i fari sono realizzati in plastica rivestita da un sottile strato di vernice protettiva trasparente che quando viene a mancare il faro risulta più opaco e la luce emessa risulterà più fievole.

Pulire i fari, quindi, è una necessità.

Se non siamo molto abili o non abbiamo tempo possiamo rivolgerci al nostro carrozziere per la pulizia. Il costo varia in base al tipo, al danno e al modello di fari, che si può aggirare intorno ai 50 euro per fanale.

In alternativa è possibile ricorrere al fai da te acquistando uno dei tanti kit dedicati disponibili in commercio.

Pulire i fari dell’auto opacizzati: i kit di ripristino dei fanali

Sul mercato sono disponibili numerosi kit fai da te che consentono di far tornare come nuovi i fari auto ingialliti dallo smog, dagli agenti atmosferici e dal tempo.

Kit che includono all’interno carte abrasive a grana molto fine per le diverse fasi di pulizia.

Quando si utilizzano questi kit è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore per ottenere risultati ottimali e non graffiare il faro.

È importante lavare accuratamente i fanali prima di iniziare le operazioni di pulizia e proteggere con il nastro le superfici della carrozzeria vicino ai gruppi ottici. Durante la pulizia consigliamo, inoltre, di tenere umida l'area da levigare e non premere o insistere troppo sulla stessa zona per evitare graffi e danni. Una volta terminata la pulizia si può applicare anche della cera per auto per proteggere il faro dagli agenti atmosferici per alcune settimane.

Pulizia dei fari dell’auto opacizzati: usiamo il dentifricio

In caso di fari poco rovinati un metodo per farli tornare nuovi è l’uso del dentifricio.

Procuratevi un dentifricio qualsiasi, anche gel, un paio di guanti in gomma, nastro adesivo, una spugna ed un panno umido.

La pulizia dovrà avvenire in 3 step da 3-5 minuti.

pulire con cura i fari con il panno per rimuovere polvere, sabbia e sporco. Ricoprire con il nastro adesivo le superfici attorno ai fari. Le parti cromate sono delicate e si potrebbero graffiare. Usare il dentifricio per pulire con cura tutta la superficie del faro senza tralasciare i bordi. È necessario usare la giusta quantità di prodotto e strofinare energicamente.

Durante questi passaggi aumenterete gradatamente la quantità di acqua e dentifricio. I vetri dei vostri fari opachi dimetteranno sempre più trasparenti. Alla fine risciacquate ed asciugate con un panno asciutto oppure della carta assorbente.

Alla fine, per rendere i fari ancora più brillanti potete utilizzare della cera da auto.

Consigliamo di eseguire questo lavoro in un luogo ombreggiato e non a diretto contatto con la luce. L’estate è il periodo migliore per ispezionare i vostri fari e sistemarli, se necessario.