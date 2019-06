Cruise control: funzionamento e vantaggi

Il cruise control, insieme all'Android auto, è una delle tecnologie più utili alla sicurezza e comodità di guida rendendo più agevole la vita a bordo.

Caratteristiche e utilità

Adottato per la prima volta nel 1957 dalla Chrysler il cruise control è un dispositivo elettronico che permette di regolare automaticamente la velocità di un veicolo e mantenerla costante senza premere l’acceleratore. Si tratta di un dispositivo sempre più diffuso. Il cruise control risulta, quindi, molto comodo quando si percorrono lunghi viaggi in autostrada o in tangenziale.

Il cruise control si attiva tramite un pulsante posizionato sul volante o sui lati dello sterzo (di solito c’è scritto “Cruise on-off” o semplicemente “Cruise”, oppure c’è solo il simbolo del contachilometri). Alla pressione del pulsante si accende una spia e a quel punto, tramite altri due pulsanti regolatori, il guidatore può impostare la velocità che desidera oppure accelerando e premendo di nuovo il pulsante per l'attivazione del cruise control.

Quando il guidatore preme il pedale dell’acceleratore, del freno o della frizione, o toccando il tasto dedicato il dispositivo si disattiva automaticamente. La disattivazione è temporanea fino a quando si preme il comando “resume”, che fa riprendere alla vettura l’andatura impostata.

Questo sistema funziona sia con le salite che con le discese e aumenta la sua versatilità se utilizzato su una vettura dotata di trasmissione automatica. In questo caso, infatti, i passaggi di marcia non comportano la disattivazione del sistema, come invece accade quando si preme la frizione sui veicoli dotati di trasmissione manuale.

Cruise control adattivo

Una variante del cruise control è il cruise controladattivo (ACC). Questa è la versione più moderna del sistema per la regolazione automatica della velocità. Si differenzia dalla prima perché consente di diminuire la velocità e mantenere una distanza costantedal veicolo che ci precede. Il Cruise control adattivo consente all'auto di accelerare o frenare autonomamente senza alcun input proveniente dal guidatore. Ad esempio grazie al cruise control adattivo l’auto può gestire una coda fermandosi automaticamente.

Per controllare le altre vetture, il cruise control adattivo utilizza un radarposizionato nella parte anteriore dell’auto in grado di riconoscere gli ostacoli e regolare di conseguenza la velocità e la frenata del veicolo.

Un sistema che si rileva molto utile su strade trafficate che nelle ultime generazioni viene associato anche ad una telecamera in grado di rilevare i limiti di velocità. In questo caso il cruise control adattivo è capace di adeguare la velocità della vettura in base ai limiti presenti nel tratto di strada che si sta percorrendo attraverso la lettura dei cartelli stradali.



