Interfono Moto: cosa sono, come funzionano, quale scegliere

Gli amanti delle due ruote e dei viaggi on the road sanno molto bene che cos’è l’interfono moto. Strumento utilizzato ormai da moltissimi anni per comunicare con il passeggero e, spesso, con gli altri motociclisti con cui si condivide il viaggio.

L’interfono per moto può essere considerato come uno degli accessori più utili e indispensabile per rendere meno noioso il viaggio, soprattutto quando le strade percorse non permettono di poter godere dei bellissimi paesaggi che spesso si ha la fortuna di incontrare in sella. Non solo. Lo si può considerare anche un accessorio che aiuta a viaggiare sicuri grazie a comunicazioni che possono essere scambiate con gli altri viaggiatori che condividono la stessa passione e lo stesso tragitto.

Cosa sono gli interfono?

Sono piccoli dispositivi, da agganciare direttamente sul casco, che consentono la comunicazione pilota-passeggero o moto-moto. Sono alimentati da una batteria ricaricabile, con auricolari stereo e microfono, che possono essere collegati anche ad uno smartphone o ad un navigatore sfruttando la connessione senza fili Bluetooth. Questa funzione è utile per gestire le chiamate del cellulare, ascoltare la musica e le indicazioni stradali fornite dal navigatore.

Sono molti i centauri che conoscono l’interfono per moto e nonostante questo in pochi ne fanno uso. Sono ancora molti, infatti, coloro che danno poca importanza alla sua funzione considerata, erroneamente, un fattore secondario tra quelli che si prendono in considerazione quando ci si trova di fronte alla scelta degli accessori per moto.

Ci sono alcuni elementi a cui su due ruote non si può fare a meno: il casco, l’abbigliamento e l’interfono, appunto, che lega il fattore sicurezza sulla strada con la possibilità di rendere più piacevole il viaggio, e non è cosa da poco.

Tipologie di interfono moto

Esistono diverse tipologie di interfono moto.

Alcuni modelli sono, inoltre, dotati di tecnologia “noise canceling” (per limitare i rumori ambientali e rendere più chiare le conversazioni) e sono anche waterproof, ovvero resistenti alla pioggia.

Lexin

Il primo che vediamo è l'interfono di Lexin in grado di mettere in comunicazione quattro utenti in un raggio massimo di 1600 metri, che viaggiano ad una velocità fino a 120 km/h. Un modello dotato di batteria agli ioni di litio che garantisce fino a 15 ore di streaming di musica, 8 ore di conversazione e 120 ore in standby. Accessorio che supporta le indicazioni del navigatore, la gestione delle chiamate e i comandi vocali dello smartphone. Ricordiamo, infine, la Radio FM integrata e la costruzione impermeabile.

Blueskysea

Passiamo ora all'interfono di Blueskysea con un raggio d'azione fino a 1000 metri. Un modello dotato di DSP per la soppressione dei rumori ambientali per una più chiara conversazione, con un'autonomia che arriva fino a 10 ore. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di gestione delle chiamate, l'ascolto della musica in wireless e delle indicazioni del navigatore.

Veetop

Da Veetop un interfono per collegare 2-3 motociclisti ad una distanza massima di 800-1000 m e con una velocità fino a 120 km/h. Un modello con radio FM integrata, pratici comandi per la gestione del volume con supporto a musica in wireless, chiamate e indicazioni del navigatore. Ricordiamo, inoltre, la tecnologia di soppressione del rumore, la pulsantiera impermeabile e resistente al calore.

Suaoki

Concludiamo con il modello di Suaoki; un interfono che consente di collegare fino a 3 motociclisti ad un distanza massima di 1200 metri. Con questo accessorio è possibile ascoltare musica, gestire le chiamate del cellulare e ricevere istruzioni di navigazione. Include inoltre due diversi tipi di microfono in grado di adattarsi alla maggior parte dei caschi. Non manca la resistenza alla pioggia con certificazione IPX6.

