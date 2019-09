 Navigatori GPS per moto e scooter: quale scegliere

La passione per moto ti porta a viaggiare per scoprire posti nuovi e incontaminati? Se fosse così, la conoscenza delle strade è alla base della sicurezza: utilizzare un navigatore per moto è la scelta ideale per non perdersi e apprezzare al meglio le soste.

Come per gli altri accessori per moto, in commercio esistono diversi modelli di navigatori per moto e scooter. Sono dei dispositivi che contribuiscono al miglioramento del comfort e della sicurezza di ogni motociclista. Sono dispositivi resistenti all’acqua e costantemente aggiornati, per segnalare al conducente eventuali cambi, o imprevisti, dovuti a cantieri, o deviazioni temporanee.

Scegliere un navigatore per moto, sebbene possa sembrare un’impresa quasi impossibile, in realtà non lo è. Nella scelta del dispositivo bisogna considerare diversi aspetti mirati essenzialmente all’utilizzo che si intende fare con il dispositivo. A tale proposito, dovrai fare mente locale sul tipo di uso che ne andrai a fare per poi scegliere quello adatto alle tue esinge.

Esistono modelli che vantano uno schermo antiriflesso e un display touch screen che può essere utilizzato anche con i guanti.

Poi ci sono navigatori alimentati anche a batteria e dotati di connessione Bluetooth, utile per il collegamento di cellulare o interfono posizionato sul casco.

Diverso anche il software con opzioni che consentono di scegliere percorsi più avventurosi e panoramici, con divertenti itinerari pieni di curve e tornanti.

TomTom Rider 500

Il primo navigatore per moto che presentiamo è il TomTom Rider 500 con mappe europee di 49 Paesi. Un completo modello dotato di schermo da 4,3 pollici, connettività WiFi per l'aggiornamento delle mappe e modulo Bluetooth per il collegamento allo smartphone. Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con Siri e Google Now, con aggiornamenti mappe e autovelox a vita. Citiamo, infine, i numerosi accessori per l'installazione sulla moto e l'impermeabilità con certificazione IPX7.

Scopri di più su Amazon a 385 euro

Garmin Zumo 396

Il secondo è il Garmin Zumo 396, dotato di scocca impermeabile con certificazione IPX7, resistente agli urti e fornito di display touch da 4.3" antiriflesso, adatto all'uso con i guanti. Al suo interno troviamo, inoltre mappe europee di 46 paesi con aggiornamento a vita e connessione WiFi. Non dimentichiamo il modulo Bluetooth con la funzione “incident detection” in grado di inviare sms di soccorso, ed il calcolo itinerario che include anche percorsi avventurosi.

Scopri di più su Amazon a 325 euro

TomTom VIO

Poi passiamo al TomTom VIO, un navigatore dalla forma originale, disponibile in vari colori e pensato espressamente per gli scooter. Un modello con mappe europee e aggiornamenti a vita, collegabile anche allo smartphone. Ricordiamo, inoltre, gli avvisi sulla presenza di tutor e autovelox e i percorsi alternativi per evitare il traffico. Concludiamo con il semplice sistema di installazione e lo schermo impermeabile, utilizzabile anche con i guanti.

Scopri di più su Amazon a 244 euro

Garmin Zumo 595

Infine troviamo il Garmin Zumo 595. Un modello dotato di display da 5 pollici, con doppio orientamento verticale/orizzontale e adatto all’uso con guanti. Tra le varie funzionalità presenti ricordiamo i “Drive Alerts”, avvisi in prossimità di situazioni dove è richiesta maggiore attenzione (curve strette, variazioni del limite di velocità, ecc) e le “Smart Notification”, in grado di visualizzare notifiche dello smartphone sul display del navigatore. Non manca, infine, il player Spotify integrato e l’opzione Percorsi avventurosi con itinerari ricchi di curve.

Scopri di più su Amazon a 481 euro