Scooter 50: ecco i quattro modelli più economici

Dopo esserci occupati dei modelli elettrici e dei 125, oggi proseguiamo il nostro viaggio con gli scooter e scopriamo quattro interessanti modelli con una cilindrata di 50cc.

Questi scooter possono essere guidati a partire dai 14 anni di età e sono ideali per muoversi nel traffico cittadino. Inoltre hanno un look elegante e curato come la nota Vespa 50, oppure più sportivo come l’Aprilia SR 50.

Non mancano, inoltre, modelli a ruote alte e dal costo contenuto come il Piaggio Liberty 50.

Vespa Primavera 50

La Vespa di Piaggio è uno dei modelli più noti sul mercato. In particolare vi presentiamo la versione Primavera 50, disponibile in tre diverse varianti: touring, sport e l’elegante yacht club.

Ricordiamo, inoltre, le diverse colorazioni, per tutti i gusti e il motore 4T 3V i-get Euro 4, raffreddato ad aria e con consumi di 34,4 km/l. Infine il prezzo della Vespa Primavera 50 acquistabile a partire da 3.530 euro.

Aprilia SR

Ricerchi un look più sportivo? Ecco l’Aprilia SR; uno scooter 50 dalle linee aggressive, disponibile in tre varianti: Motard 50, SR 50 R e la versione ispirata al mondo delle corse SR 50 R GP Replica.

Un mezzo a due ruote che si distingue anche per le sue colorazioni vivaci, spinto da un monocilindrico a due tempi. Concludiamo con i prezzi di listino dell’Aprilia SR acquistabile a partire da 2.300 euro nella variante Motard.

Yamaha Aerox 4

Un altro scooter sportivo è lo Yamaha Aerox 4. Un modello che vanta forme accattivanti, disponibile in due colorazioni, Blue e Matt Grey.

Ricordiamo, inoltre, i freni a disco da 190 mm davanti e dietro, il motore a 4 tempi, i cerchi in alluminio a 5 razze, il vano sottosella per un casco integrale ed il serbatoio da 6 litri. Lo Yamaha Aerox 4 è acquistabile a 2.990 euro.

Piaggio Liberty 50

Ed infine troviamo uno scooter a ruote alte, il Piaggio Liberty 50. Un modello disponibile in quattro diverse colorazioni: bianca, beige, blu e nero.

Ricordiamo anche il pratico vano portaoggetti nel retroscudo al cui interno è possibile installare una presa Usb (optional) per la ricarica dello smartphone. Non dimentichiamo, inoltre, il vano sottosella in grado di ospitare un casco jet con visiera e i cerchi di diametro da 16 e 14 pollici. Piaggio Liberty 50 è acquistabile ad un prezzo consigliato di 2.190 euro.

