Porta smartphone per moto: come trovare il modello giusto 

Sono tantissimi gli appassionati delle moto perché salire in sella e viaggiare sentendo l’aria sul volto garantisce emozioni uniche. Tuttavia, soprattutto se si indossa un abbigliamento professionale caratterizzato da tuta e quant’altro, portarsi dietro il cellulare risulta.

Per questo motiva sono nati i così detti porta cellulari moto, i quali sono utili accessori che permettono di avere sempre a portata di mano il proprio dispositivo mobile in totale sicurezza. Accessori che possono essere montati sul manubrio, fissati allo specchietto o inseriti in pratiche borse da serbatoio

Dopo aver visto quali sono i portacellulari per auto non ci resta che scoprire quelli per moto e trovare quale tra le scelte disponibili fa al caso vostro

MyCarbon

Da MyCarbon arriva un versatile supporto per smartphone che può essere agganciato al manubrio di bici e moto tramite un sistema a morsa azionato da un chiavistello a vite. Porta cellulare con supporto per smartphone (ruotabile anche in orizzontale) antigraffio con rivestimento in gomma antiscivolo. Troviamo, inoltre, delle alette laterali e quattro elastici angolari che mantengono lo smartphone sempre ben saldo.

Scopri di più su Amazon a 12 euro

Solawill

Passiamo ora al modello di Solawill che può essere fissato allo specchietto di moto e scooter. Un accessorio di facile installazione che consente anche la rotazione dello smartphone in orizzontale e compatibile con cellulari con schermo fino a 6,2 pollici. Supporto per smartphone dotato anche di custodia impermeabile in pelle sintetica con cerniera, utile a proteggere il dispositivo da pioggia e polvere.

Scopri di più su Amazon a 11 euro

Omeril

Nella nostra rassegna troviamo anche il supporto di Omeril dotato di due robusti bracci di serraggio regolabili e quattro elastici che mantengono sempre ben saldo il cellulare anche su terreni sconnessi. Ricordiamo, inoltre, il meccanismo di sgancio rapido e la possibilità di ruotare e inclinare lo smartphone. Un prodotto, infine, facile da installare su biciclette e motocicli con manubri con diametro da 17 a 35 mm.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

Givi

Da Givi un supporto per moto con staffa regolabile a 360 gradi per una visualizzazione dello smartphone in verticale e orizzontale, dotato anche di aletta parasole per una facile leggibilità dello schermo. Staffa dotata di sistema di sgancio rapido, da fissare al manubrio o allo specchietto della moto.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

Borsa Givi

La nostra rassegna si conclude con la borsa da serbatoio di Givi che ospita nella parte superiore una pratica tasca trasparente porta smartphone. Borsa da 6 litri con quattro cinghie per il fissaggio diretto alla moto e due tasche laterali con magneti, realizzata in poliestere 600D e laminato, dotata anche di tracolla.

Scopri di più su Amazon a 36 euro