Graffi auto: 5 modi per eliminarli della macchina senza carrozziere

Ritrovarsi l’auto graffiata non è certo piacevole ma è qualcosa che capita .

Utilizzare la propria automobile, infatti, espone in modo inevitabile al rischio di ritrovarsi con dei graffi sulla carrozzeria, vuoi per nostra responsabilità o per quella di altri

Eliminarli è un’operazione semplice che si può fare seguire senza ricorrere al carrozziere quando si tratta di graffi poco profondi.

Vediamo allora come eliminare con il fai da te i graffi dall’auto in poche e semplici mosse.

1. Lavare accuratamente l’automobile

La prima cosa da fare è pulire bene la vettura. In questo modo è possibile rendere ben visibili tutti i graffi sulla carrozzeria dell’auto. Il lavaggio elimina inoltre lo sporco che si è accumulato nel tempo all’interno del solco del graffio, aspetto fondamentale per procedere poi ai successivi interventi.

2. Esaminare il graffio

Il secondo passo è verificare quanto è profondo il graffio. È un danno superficiale che si limita al trasparente o al colore? Allora si può intervenire ricorrendo al fai da te. Il solco è molto profondo? Probabilmente sarà necessario l'intervento di un carrozziere per cancellare i graffi dall’auto.

3. Pasta abrasiva

Un graffio non troppo profondo si puó eliminare utilizzando della pasta abrasiva per auto a grana fine. Pasta abrasiva da applicare sulla carrozzeria utilizzando del cotone idrofilo con un tocco abbastanza leggero per evitare ulteriori danni. Ricordiamo, inoltre, che questo materiale va usato con attenzione visto che tende ad opacizzare la vernice della vettura.

4. Kit di vernice per ritocchi

Se i graffi sono più profondi è possibile utilizzare degli appositi kit di vernice per ritocchi acquistabili nei negozi di autoricambi oppure online. Vernice da applicare utilizzando un pennello a punta fine, spesso fornito in dotazione, che consente di penetrare facilmente all’interno del solco.

Per individuare quale vernice comprare è necessario conoscere l’esatta sigla identificativa della tinta della nostra vettura. Codice nella maggior parte dei casi collocato all’interno della portiera dell’auto o nel cofano motore. Procedura che richiede una certa manualità ed un mano ferma. Inoltre è importante proteggere la vettura da sporco e dagli agenti atmosferici fino a quando la vernice non risulti asciutta. Da evitare, invece, le cosiddette penne leva graffi che promettono soluzioni miracolose, purtroppo nella realtà poco efficaci.

5. Lavaggio e lucidatura

Terminiamo la nostra guida con le operazioni di lavaggio e lucidatura. Grazie alla prima è infatti possibile rimuovere i residui di pasta abrasiva ancora presenti sull'auto, mentre la seconda operazione consente di eliminare o ridurre l’alone provocato dalla pasta, contribuendo a minimizzare le eventuali piccole imperfezioni rimaste.

Riparazione graffi auto: i prodotti più venduti sul web

My Car Pasta Abrasiva

AREXONS Mirage Pasta abrasiva

SONAX Pasta abrasiva

MA-FRA Pasta abrasiva