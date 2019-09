Vetture elettriche: le auto a batteria più economiche 

Zero emissioni, risparmio sui costi di gestione, nessuna limitazione sulla circolazione, accelerazione istantanea, silenziosità e fluidità alla guida, ecco alcuni dei vantaggi delle vetture elettriche. Il mercato delle auto elettriche cresce sempre di più con prodotti e modelli sempre più evoluti. La caratteristica di queste auto è che non necessitano di combustibili fossili perché sono alimentate esclusivamente ad energia elettrica. Inoltre non producono inquinanti atmosferici. È la scelta ideale per una guida green.

Per incentivare l’acquisto ed uso di queste auto il governo ha introdotto gli ecobonus: incentivi che garantiscono un risparmio significativo per l’acquisto delle auto elettriche, fino a 6.000 euro.

Auto elettriche che vantano costi di gestione sicuramente inferiori ai modelli tradizionali, a cui si aggiunge l’esenzione dal pagamento del bollo per i primi cinque anni.

Ecco qui quattro modelli di auto a batteria acquistabili con un prezzo di listino inferiore ai 30.000 euro. Modelli dalla buona autonomia, ovviamente, ottimi per un utilizzo in città.

Renault Zoe

Iniziamo con la Renault Zoe. Da poco rinnovata nello stile e nella tecnologia, quest’auto vanta una nuova batteria da 52 kWh, sufficiente per un'autonomia di 400 km. City car elettrica dalla linea elegante e moderna, acquistabile a partire da 25.900 euro con batteria a noleggio (costo accumulatore 8.200 euro). Vettura disponibile con due diversi propulsori fino a 135 CV ed equipaggiata con ricarica fast in DC tramite connettore Combo CCS. Citiamo, infine, il display del conducente da 10” e il sistema multimediale Easy Link con radio DAB e display touch da 7 pollici.

Smart EQ fortwo

È l’ideale per la città, si tratta della Smart Fortwo EQ, una compatta city car elettrica con autonomia fino a 159 chilometri. Vettura, disponibile anche nella variante cabrio e Forfour a quattro porte, che ora presenta un design rinnovato per esterni e plancia con un nuovo sistema di infotainment dotato di schermo da 8 pollici e compatibilità con Apple CarPlay. La Smart Fortwo EQ è attualmente acquistabile ad un prezzo di listino di 24.368 euro.

Opel Corsa-e

Continuiamo con la Corsa-e, una compatta elettrica dal look accattivante, acquistabile nella variante base Selection a 29.900 euro. Corsa-e offre un'autonomia fino a 330 km, con ricarica rapida all'80% in soli 30 minuti. Auto elettrica con a bordo le più recenti tecnologie come il cruise control adattivo, fari intelligenti e Active Lane Positioning che mantiene l’auto al centro della propria corsia.

Peugeot e-208

Infine troviamo la Peugeot e-208 realizzata sulla nuova piattaforma modulare CMP, capace di ospitare un pacco batterie da 50 kWh. L'autonomia massima, nel ciclo WLTP, raggiunge i 340 km con una ricarica, effettuabile con potenze massime di 100 kW (80% in mezz'ora). Il suo motore elettrico sviluppa una potenza massima di 136 CV e una coppia di 260 Nm, con un 0-50 km/h in 2,8 secondi e uno 0-100 km/h in 8,1 secondi. La Peugeot e-208 ha un prezzo di listino di circa 26.300 euro.

