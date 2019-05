Come diventare autista NCC a Rimini

La licenza guida NCC è tra le più ambite, perchè consente di trasformare la propria passione per la guida in una professione libera ed autonoma.

Una professione che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo, anche grazie alla diffusioni di App come Uber, facendo crescere il numero di italiani che chiedono di diventare autista NCC, quanto si guadagna e in che modo ci si procurano i clienti durante il giorno.

Cosa si cela dietro al sigla NCC

NCC è l’acronimo di Noleggio Con Conducente. Si tratta di un servizio che appartiene alla categoria dei trasporti pubblici non di linea ed è integrativo e supplementare ai trasporti di linea. Si rivolge ad una clientela specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Differenza tra NCC e taxi

La prima domanda che può sorgere è: qual è la differenza tra taxi e NCC?

La prima differenza, al di là dei differenti trattamenti dal punto di vista giuridico, è l’organizzazione del lavoro: gli autisti NCC non hanno nessun limite territoriale, non devono sostare in piazzole apposite e non sono obbligati a fornire la prestazione. Ogni prestazione è frutto di una trattativa provata con il cliente, durante la quale viene definita anche la tariffa.

La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio. Il Comune di Rimini ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n.108 del 10-09-1998 un regolamento comunale per il servizio di taxi e di NCC.

Tuttavia l’attività di NCC è disciplinata dalla Legge 15.1.1992, n. 21 che regola il noleggio con conducente di:

autovetture,

motocarrozzette (motocicli con carrozzino laterale),

motoveicoli e autoveicoli per trasporti specifici di persone (tra cui anche le autoambulanze),

veicoli a trazione animale;

Requisiti necessari

Per lavorare come NCC sono necessari alcuni requisiti_

Requisiti morali:

Per svolgere la professione è importante essere molto educati e puntuali, avere rispetto altrui, capacità di relazioni sociali e pubbliche, capacità di interloquire con la clientela ed un perfetto stile di guida rispettoso del Codice della Strada adattato alle esigenze di ogni passeggero.

Requisiti economici:

È importante essere già in possesso di una quota significativa della spesa da sostenere, così da evitare mutui o prestiti fin troppo onerosi.

Requisiti professionali

Per richiedere l’autorizzazione sono necessari i seguenti requisiti professionali:

essere in possesso di patente cat. B in corso di validità;

essere in possesso di Cap (Certificato abilitazione professionale) tipo KB rilasciato dalla M.C.T.C., in corso di validità;

essere iscritto al Ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea della Provincia, ai sensi delle normative regionali. L’iscrizione al Ruolo provinciale si consegue previo superamento di un esame presso la Provincia. L’albo è tenuto dalla Camera di Commercio.

I titolari di autorizzazione NCC possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio, che deve essere assunto con la qualifica di autista e essere in possesso dell’iscrizione al Ruolo.

Oggi poi, rispetto a prima per esercitare la professione è obbligatorio avere a disposizione una autorimessa a norma di legge per l’eventuale ricovero dei veicoli che utilizzerete per lavoro.

Ogni Pubblica Amministrazione ha il potere di decidere in totale autonomia il numero di licenze da rilasciare con un bando pubblico annuale. Esiste, infatti, una quota massima di licenze NCC per ogni città e comune. Motivo per il quale, se il limite massimo è superato, sarà necessario richiedere al Comune la licenza, oppure acquistare il "patentino" da qualcuno che già la possiede. In quest’ultimo caso, per diventare autista NCC, dovrete mettere in conto di effettuare una spesa di qualche migliaio di euro. In provincia di Rimini le licenze NCC sono 46, di cui 12 nel comune di Rimini.



Privilegi del lavoro di autista NCC

Lavorare come autista NCC, dà una serie di privilegi tra cui: