Accessori auto: 8 oggetti utili da avere sempre in auto

Quando si viaggia in auto ci sono alcuni accessori che non puoi non avere che possono rivelarsi utili ad esempio in caso di un incidente o guasto meccanico. Queste si vanno ad aggiungere a quelli accessori obbligatori per leggecome il triangolo segnaletico e il giubbotto catarifrangente.

Vediamo quali sono gli accessori utili per tutti i guidatori e per ogni tipologia di viaggio.

Kit d’emergenza/pronto soccorso

In auto non deve mancare il kit di emergenza/pronto soccorso; una borsetta spesso fornita di serie nelle nuova auto che include una serie di prodotti di vario genere, come garze sterili e bende, essenziali per eseguire un primo soccorso in caso di emergenza.

Scopri di più su Amazon.it a 17 euro

Cavi batteria auto e avviatore di emergenza

La batteria dell’auto potrebbe scaricarsi in questo caso è utile avere nel portabagagli i classici cavetti per la ricarica della batteria. Se, invece, non si vuole dipendere da un’altra auto è anche possibile dotarsi di un avviatore di emergenzadotato di pacco batterie integrato. Dispositivo spesso fornito di torcia integrata ed utile a ricaricare anche smartphone e tablet.

Cavetti per la ricarica della batteria a 27 euro

Avviatore di Emergenza a 85 euro

Martelletto di emergenza

Un altro accessorio è il martelletto di emergenza; un economico accessorio che consente di tagliare facilmente le cinture di sicurezza in caso di necessità e di rompere il vetro per uscire rapidamente dalla macchina in caso di incidente. Accessorio da conservare nella consolle centrale o nel portaoggetti della portiera sul lato del conducente.

Scopri di più su Amazon.it a 8 euro

Estintore per auto

Proseguiamo la rassegna con gli estintori per auto. Sul mercato è possibile trovarli piccoli. Modelli da 1 KG, dalle dimensioni ridotte e quindi non molto ingombranti. Un accessorio dal costo contenuto, spesso fornito anche con supporto removibile per il fissaggio nel bagagliaio.

Scopri di più su Amazon.it a 18 euro

Set di lampadine e fusibili

Il kit con lampadine e fusibili di ricambio non può mancare. Sul mercato è possibile trovare dei set di emergenza già preconfezionati con vari modelli di lampadine.

Scopri di più su Amazon.it a 19 euro

Telo parasole e raschietto per il ghiaccio

Concludiamo con due accessori utili in estate e in inverno. Durante la stagione estiva non può mancare nella nostra macchina un telo parasole per il cruscotto che protegge l’abitacolo e lo rende anche più fresco. Tra gli accessori indispensabili in inverno troviamo, invece, il classico raschietto per rimuovere il ghiaccio. Consigliamo l’acquisto di prodotti di qualità che non rischiano di rigare il parabrezza dell’auto.

Parasole Auto a 14 euro

Raschietto per ghiaccio a 6 euro