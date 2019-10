Cescot, tanti corsi per realizzare i propri sogni. Gli ex corsisti: "Noi ce l'abbiamo fatta!"

Cescot Rimini, ente di formazione di Confesercenti, si occupa di corsi di formazione in diverse aree professionali, con docenti esperti nel proprio settore e professionisti già affermati nel mondo del lavoro.

I corsi si svolgono in aule attrezzate e laboratori informatici forniti di pc moderni dove i corsisti godono di postazioni individuali. Per i corsi della ristorazione e per i pubblici esercizi, inoltre, sono a disposizione una cucina e un bar dotati di tutte le attrezzature necessarie.

Chi partecipa ai corsi può concretizzare sul campo tutto quello che viene proposto nelle lezioni teoriche, e quindi imparare facendo. Al termine di ogni corso viene rilasciato un certificato spendibile nel mondo del lavoro. Infine, chi desidera approfondire le proprie competenze e proporsi per un posto di lavoro, può svolgere un colloquio conoscitivo per accedere al servizio di incontro di domanda e offerta sul mercato del lavoro.

Se vuoi saperne di più, visita il sito.