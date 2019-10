L’autunno è arrivato e come ogni anno è tempo di buoni propositi: dopo un’estate all’insegna del relax, bisogna immergersi nuovamente nella quotidianità e fissare gli obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi.

Un primo passo può essere rinnovare l’abbonamento per la palestra e imporsi una dieta per recuperare il pieno vigore fisico, un po’ smarrito durante le vacanze.

Al tempo stesso, è il momento giusto per lavorare ulteriormente su sé stessi e migliorare, o addirittura acquisire, una serie di conoscenze così da arricchire il bagaglio delle proprie competenze.

Da tempo vuoi imparare a padroneggiare una lingua straniera? Hai la necessità di affinare la tua abilità ai fornelli? Devi perfezionare le doti manageriali in prospettiva di uno scatto di carriera? Allora devi metterti al lavoro per colmare le tue lacune.

A motivare questa istanza di miglioramento c’è sicuramente una componente legata all’orgoglio personale: ampliare il ventaglio delle proprie abilità è infatti per definizione un motivo di soddisfazione

Ma ci sono anche, e soprattutto, ragioni professionali: in un mercato del lavoro sempre più competitivo e in cui la conoscenza, anche complessa, degli strumenti linguistici, tecnologici e relazionali è sempre più richiesta - tanto da non essere più un valore aggiunto ma una condizione necessaria - essere aggiornati e al passo con il grado di preparazione che i tempi impongono diventa di importanza vitale.

In ogni caso, non c’è da disperarsi, perché non è mai troppo tardi per imparare! A patto però che si sappia a chi rivolgersi.

Per coloro a cui piace andare sul sicuro, difficile trovare un interlocutore più adatto di Cescot Rimini: l’agenzia formativa di Confesercenti, dal 1982 operante nel settore della formazione professionalizzante, anche quest’anno ha infatti strutturato un catalogo di corsi in grado di rispondere a bisogni formativi disparati e che mirano a potenziare sia le conoscenze specialistiche che le competenze manageriali.

Il nuovo catalogo offre quindi corsi mirati ad acquisire conoscenze in specifiche professionalità come ad esempio segreteria d’ufficio, contabilità, magazzino, ma anche a potenziare le competenze trasversali, le così dette soft skills, oltre a corsi di web, lingua e cucina.

Un’opportunità, quella offerta dai corsi di Cescot Rimini, unica sia per chi si sta inserendo nel mondo del lavoro, sia per chi vuol migliorare e accrescere le proprie capacità e le proprie conoscenze.

Certo, non bisogna però perdere l’occasione: i posti a disposizione – 16 per ogni corso – sono pochi e si procede in ordine di arrivo.

Invitare i propri amici a cena, condurre una conversazione in inglese, pubblicizzare sul web la propria attività commerciale, gestire con ordine un magazzino: tutto ciò diventerà un gioco da ragazzi.

È ora di investire su voi stessi e sul vostro futuro. Come? Iscrivendosi direttamente dal sito e beneficiando di uno sconto, chiamando il numero 0541.441911 oppure recandosi negli uffici in Via Clementini 31 a Rimini.