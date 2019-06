A Montescudo Montecolombo entra in giunta un nuovo assessore allo sport

A Montescudo Montecolombo Michele Baldacci entra in Giunta come Assessore allo Sport e all’Ambiente, sostituisce Gian Matteo Baldacci, dimessosi per motivi personali

Durante il Consiglio Comunale del 18 giugno, il aindaco Elena Castellari ha annunciato ufficialmente e pubblicamente la nomina del nuovo Assessore allo Sport e all’Ambiente, Michele Baldacci, in sostituzione di Gian Matteo Baldacci, dimessosi per motivi personali. “Ringrazio personalmente e a nome dei colleghi di giunta Gian Matteo per l’impegno e la grande attenzione con cui ha svolto il ruolo, meriti che penso anche tutta la cittadinanza gli riconosca. Comprendiamo le ragioni di queste dimissioni e siamo certi di poter contare su di lui comunque. Così come siamo certi che Michele saprà svolgere il nuovo ruolo con altrettanto impegno e professionalità, come ha già dimostrato nel suo ruolo di Consigliere, non a caso con delega proprio allo Sport”. Dopo il consueto “in bocca al lupo” al nuovo Assessore, il Consiglio Comunale ha votato una marginale Variazione al Bilancio, mentre l’Amministrazione comunale ha deciso di ritirare dall’ordine del giorno il programma triennale delle Opere Pubbliche, per motivi tecnici.