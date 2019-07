Accampamenti nomadi a Santarcangelo, FdI: "Un giorno si e uno no"

"In merito all'occupazione abusiva da parte di nomadi nella zona artigianale di Santarcangelo, constatiamo che

l'intervento dei vigili nella giornata del 2 luglio, ha avuto l'effetto pronosticato: giovedì sono tornati vari mezzi, poi allontanati e ieri, sabato 6 luglio, di nuovo il ritorno di altri mezzi che al momento ci risulta non ancora allontanati". A denunciare la situazione e la sezione santarcangiolese di Fratelli d'Italia che, allo stesso tempom denucia come "Il metodo adottato non poteva essere risolutivo. È evidente che le forze dell'ordine debbano poter essere liberate da questa incombenza. Vale anche per residenti e imprenditori. Chiederemo un incontro con l'assessore Sacchetti per poter discutere in maniera propositiva e collaborativa la nostra posizione a tutela dei proprietari di immobili e residenti della zona".