Aiuti ai comuni per l'emergenza Covid, Croatti (M5S): "Nella provincia di Rimini 6,8 milioni di euro"

Il Ministero dell’Interno ha disposto il pagamento a favore di comuni, province e città metropolitane della quota pari al 30% spettante a ciascun comparto del fondo di 3,5 miliardi di euro istituito dal decreto legge ‘Rilancio’ per concorrere ad assicurare le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni fondamentali. “I Comuni rappresentano gli enti più importanti, per la loro vicinanza con la cittadinanza e per le funzioni di erogazione di servizi pubblici essenziali che svolgono. Con questa emergenza a loro è affidato un compito arduo, dovendo fare i conti con le minori entrate del primo quadrimestre 2020. È fondamentale che il Governo agisca per sostenere i Comuni. Questi fondi serviranno a supportare le amministrazioni nel garantire servizi per i cittadini. Servizi che rischierebbero di saltare a causa delle minori entrate che gli enti stanno registrando in seguito all'epidemia Covid-19.” Commenta il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

Le risorse previste dall’art. 106, comma 1, del decreto “Rilancio” sono erogate in acconto per una somma pari a complessivi 900 milioni di euro per i comuni e a complessivi 150 milioni di euro per province e città metropolitane.

La ripartizione per ciascun ente locale è stata effettuata in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope).

Questo il dettaglio riguardante tutti i comuni della provincia di Rimini:

Rimini 3.116.059,08

Riccione 1.204.777,18

Bellaria-Igea Marina 519.597,44

Cattolica 353.025,09

Coriano 144.437,22

Santarcangelo 339.036,95

Morciano 104.416,24

Misano 270.774,77

Mondaino 17.474,69

Pennabilli 42.141,20

Maiolo 9.468,05

Montescudo Montecolombo 51.122,29

Casteldelci 5.000,59

Gemmano 15.534,74

Montefiore Conca 19.903,63

Montegridolfo 12.533,18

Novafeltria 94.621,56

Poggio Torriana 50.839,45

Saludecio 33.773,74

San Leo 53.452,36

San Clemente 68.792,71

San Giovanni in Marignano 106.226,70

Sant’Agata Feltria 29.337,79

Talamello 8.372,02

Verucchio 139.143,31