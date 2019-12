Al via la campagna elettorale di Simone Benini (M5S) per le elezioni regionali

Prende ufficialmente il via la campagna elettorale di Simone Benini, candidato M5S alla presidenza della Regione Emilia Romagna, e si parte subito, già da questo fine settimana con incontri sui tempi portanti del Movimento. Dopo la visita di sabato a Colorno (Parma) e Mirandola (Modena) con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, domenica 22 dicembre sarà in Romagna per incontrare attivisti e cittadini. Alle ore 10 Benini sarà al banchetto M5S a Forlì, in piazza Saffi angolo corso Garibaldi, città dove è anche consigliere comunale, per incontrare i simpatizzanti e i cittadini e per illustrare i punti salienti del suo impegno per la Regione. Alle 11.30 sarà invece al banchetto M5S a Bellaria (Rimini) in via Paolo Guidi angolo via Mar Tirreni, insieme al consigliere comunale Danilo Lombardi, anche qui per incontrare attivisti e cittadinanza.