Barboni (FI): "Chiarezza e interventi certi per l’utilizzo di lavoratori stagionali stranieri"

Con l’avvicinarsi della stagione estiva diverse aziende del settore turistico stanno manifestando la volontà di poter assumere lavoratori stagionali stranieri, per la maggior parte appartenenti alla Comunità europea, e con i quali vige un rapporto fiduciario consolidato negli anni. Un tema posto all’attenzione delle Istituzioni e che sarà sostenuto dal sen. Antonio Barboni (FI), intanto attraverso una interrogazione parlamentare, presentata oggi, ai Ministri dello Sviluppo Economico e dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. "Con una pandemia che ha completamente paralizzato l’intera filiera del turismo, e che genera in Italia il 13% del Pil nazionale e il 15% dell’occupazione - spiega il senatore forzista - gli operatori del settore chiedono chiarezza e interventi certi per quanto riguarda l’utilizzo di lavoratori stagionali stranieri, con i quali negli anni si è consolidato un rapporto fiduciario e di piena collaborazione. Ma questi lavoratori provenienti da Paesi appartenenti alla Comunità europea e per i quali non vige nessun divieto d’ingresso in Italia se vi sono comprovati motivi di lavoro, possono essere richiamati? E con quali modalità? Tra gli altri alcuni interrogativi a cui i Ministri Patuanelli e Franceschini sono chiamati a rispondere in Parlamento, in vista del riavvio delle attività del settore". E per far fronte a questa rilevante necessità il sen. Barboni auspica si possa avviare al più presto un dialogo con questi Paesi, in particolare con la Romania, e permettere così alle imprese turistiche italiane di avere delle linee guida chiare e certe.

