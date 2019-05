Elezioni a Bellaria, Giorgetti ha in cantiere il progetto di un grande centro benessere per attrarre i turisti

Si terrà domani, venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 19, la grande festa di chiusura della campagna elettorale di Filippo Giorgetti, candidato sindaco del Centrodestra per la città di Bellaria Igea Marina che domenica sceglierà il nuovo sindaco. Appuntamento al Parco Pironi, simbolo di rinascita e riqualificazione nel cuore della Cagnona, per un evento gratuito all’insegna dello stare insieme e delle famiglie, con musica dal vivo, buffet per tutti e parco divertimenti per bambini, animazione con ospiti di caratura nazionale quali Fabrizio Fontana, volto noto di “Zelig” e “Striscia la notizia”. Intanto, il candidato lancia oggi quello che definisce “il nostro grande sogno”.

“In questa campagna elettorale”, l’analisi di Giorgetti, “c’è chi ha solo sognato, noi invece abbiamo dimostrato di avere per Bellaria Igea Marina una visione e progetti ben precisi: come abbiamo avuto modo di spiegare alle centinaia di cittadini incontrati durante quest’avventura elettorale, pensiamo a una città che innova, una città che sta bene e fa star bene, che consolidi gli alti standard di servizi al cittadino garantiti in questi anni dal governo di Centrodestra, una città che accolga e che metta i suoi imprenditori e le sue famiglie nelle condizioni di farlo al meglio. In questo quadro”, l’annuncio, “c’è il fiore all’occhiello, quell’opera fortemente improntata al partenariato pubblico privato che, nella nostra “vision”, consegnerà a Bellaria Igea Marina un indotto nuovo, esclusivo e di pregio sotto il profilo turistico. Ci impegniamo infatti a lavorare per la realizzazione nella nostra città di un centro spa wellness, struttura che sarà in grado di portare a Bellaria Igea Marina migliaia di nuovi visitatori, un turismo di qualità che andrà a ripercuotersi positivamente su tutto il territorio: con benefici per il commercio e le attività serali, per la ristorazione e chiunque offra servizi". Giorgetti ha in mente un progetto che si avvicina al grande centro benessere Asmara di Firenze.

“Una risposta concreta”, aggiunge il candidato sindaco, “a quell’esigenza che la nostra città manifesta da anni, ossia alzare l’asticella sul piano del target turistico: un obiettivo che passa attraverso iniziative concrete ed innovative come questa, attraverso l’innalzamento della nostra offerta e la voglia di migliorare le nostre strutture. Un indirizzo, quello del wellness - benessere, capace oggi di attrarre e muovere ingenti capitali perché visto come uno dei settori economici in massimo sviluppo e con ampi margini di redditività. D’altra parte”, sottolinea e conclude Filippo Giorgetti, “proprio Igea Marina venne concepita dal suo fondatore Vittorio Belli come luogo di salute e benessere: sarà quest’origine nobile e del tutto autentica della città la carta con cui far crescere ulteriormente turismo e commercio a Bellaria Igea Marina.”