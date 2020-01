Elezioni regionali, si presentano i candidati romagnoli di M3V: Vaccini Vogliamo Verità

Appuntamento sabato all'hotel Pozzi di Bellaria con una organizzata dai candidati locali di Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità che darà il via alla fase più calda della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. Alla serata, che registra già un tutto esaurito, saranno presenti, oltre al Segretario nazionale Luca Teodori, alcuni dei candidati delle 3 province romagnole.

La nota

Candidato a Presidente della Regione per M3V è il Dottor Domenico Battaglia, medico di 46 anni, ferrarese, uno dei 120 medici che nel 2015 firmarono una lettera indirizzata all'Istituto Superiore di Sanità per chiedere uno studio di confronto fra bambini vaccinati e non, perché nella loro pratica clinica riscontravano che quelli non sottoposti ai vaccini fossero tendenzialmente più in salute.

Per la provincia di Rimini i 4 candidati sono:

Ambra Fedrigo, 42 anni, friulana, regista e scrittrice, nota attivista per la libertà di scelta vaccinale

Matteo Angelini, 38 anni, di Villa Verucchio, impiegato, membro del direttivo del gruppo per la libertà di scelta E Pur Si Muove Rimini e Provincia;

Stefania Sinicropi, 52 anni , di Riccione, operatrice di servizi sociali e docente di tecniche di animazione, attivista di Stop5GRomagna;

Giuseppe Berardi, 55 anni, di Bellaria, libero professionista, membro del gruppo cittadino 'Liberi di scegliere'