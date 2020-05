Bellaria, M5S: "Nuova carta della famiglia, una nostra proposta accolta senza guardare al colore politico"

"La nuova “carta della famiglia”, un nuovo strumento per l'aiuto alle famiglie in difficoltà, è una nostra proposta avanzata presso le segreterie del Comune nelle scorse settimane, siamo quindi felici e orgogliosi nel constatare che sia stata accolta, ringraziamo quindi il Sindaco Giorgetti, e la Presidente del consiglio Zanotti per essersi mossi, con fare celere, presso le associazioni di categoria che hanno recepito lo strumento proposto dal nostro comune, affinché tutto si potesse svolgere in tempi brevi, a dimostrazione che, quando la causa è giusta, il colore politico passa in secondo piano": è il commento del Movimento 5 stelle di Bellaria Igea Marina alla notizia che martedì è stata pubblicata sulla pagina del Comune la novità.

"Siamo quindi felici e orgogliosi dell'implementazione di questo strumento, nato dalla collaborazione con la consigliera Marsetti del Movimento 5 stelle di Montescudo-Monte Colombo e, la presidente del consiglio di Cattolica, Silvia Pozzoli, e della maggioranza cattolichina, dalla quale è nata la condivisione di questa proposta, ideata per far ulteriore fronte all'attuale periodo di difficoltà, e dalla possibile implementazione permanente all'attuale welfare comunale. Cogliamo inoltre l'occasione per preannunciare altre due proposte che avanzeremo per il potenziamento della “carta della famiglia”, abbiamo infatti deciso di chiedere, che venga pubblicato sul sito del Comune, l'elenco delle attività aderenti, alla quale va un dovuto plauso e, del collegamento di questa carta acquisti con SPID (sistema pubblico di identità digitale), alla CIE (carta di identità elettronica), per un azione propedeutica alla semplificazione e ad un maggior automatismo dell'uso di questa carta".

"Gli aventi diritto, se possessori della carta di identità digitale possono accedere ad una semplificazione nel percorso di riconoscimento “de visu” all'atto della richiesta per la carta famiglia, semplificando l'operazione anche per persone anziane o poco predisposte all'uso di dispositivi informatici. La carta famiglia, darà la possibilità di avere fare acquisti direttamente con la tessera identificativa sia presso i negozi, sia per gli ordini online. Il risultato di questi giorni, è la dimostrazione plastica di una buona azione politica locale e territoriale, di come, una proposta partita dal movimento 5 stelle, che nel nostro comune è gruppo di minoranza, venga messa tempestivamente in campo dalla maggioranza, senza scontri o contrattazioni, ma in rapida sinergia, e di questo credo sia felice e orgogliosa l'intero elettorato".