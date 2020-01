Bernini (Forza Italia) a Verucchio: "Depositata la richiesta di stato di calamità naturale"

Accompagnata dal candidato capolista alle prossime elezione regionali Nicola Marcello, la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini, insieme a sindaci, amici e simpatizzanti, ha fatto tappa a Ponte Verucchio costatando di persona lo stato di disagio causato dalla chiusura del Ponte. "La senatrice – dice Marcello – ci ha informati che ha depositato l’interrogazione parlamentare con la quale si chiede lo stato di calamità naturale, unico modo per accedere ai fondi il più in fretta possibile ed intervenire così sulle strutture danneggiate. Martedì prossimo in prima lettura aprirà i lavori al Senato con questa richiesta. Un intervento importante che fa seguito a quanto da tempo sostengo e che ora si è trasformato in emergenza: il Ponte di Verucchio va sistemato al più presto, era e resta una delle mie priorità una volta eletto in Regione. Lo dobbiamo a cittadini ed imprese della zona”. Marcello rende noto anche che alla prima conferenza dei capigruppo la Bernini porterà la calendarizzazione del passaggio in Emilia Romagna dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.