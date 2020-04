Bonaccorsi: "Per le vacanze è necessario tracciare quanto prima delle linee guida"

"Tutto il lavoro che stiamo facendo deve andare di pari passo con l'andamento del contagio nel nostro Paese, perchè al primo posto sempre e comunque c'è la sicurezza e la salute dei cittadini. In accordo a questo, stiamo costruendo un percorso per arrivare ad affrontare l'estate. Già da oggi tutte le Regioni hanno la possibilità di dare agli operatori accesso alle strutture alberghiere e agli stabilimenti balneari per la manutenzione. Abbiamo contattato la commissione Colao per capire esattamente quali sono le misure di sicurezza. Come sappiamo, la misura principale è la sanificazione e il distanziamento sociale. Lavoriamo in questa direzione per fornire delle linee guida il prima possibile". Lo ha detto Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria ai Beni culturali e al Turismo, ospite a Uno Mattina. "Con il ministro abbiamo fatto un incontro con gli assessori regionali al Turismo per affrontare la stagione il prima possibile, sperando per tutti nel modo migliore possibile". Per quanto riguarda la possibilità di spostarsi e di raggiungere le seconde case, Bonaccorsi ha spiegato che "è chiaro che dobbiamo andare passo dopo passo e capire l'andamento del virus. Rispetto ai prossimi giorni costruiremo il percorso da qui all'estate. Abbiamo avuto un confronto costante con le associazioni di categoria e anche per noi è importante costruire dei protocolli per far sì che si possano fruire le vacanze. Questo è l'obiettivo a cui dobbiamo arrivare".

