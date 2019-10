Bonus facciate, Gnassi plaude alla manovra: "Renderà le città più belle"

Una misura che porterà città più belle e occasioni di lavoro di qualità". E' il commento di Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e delegato Anci al Turismo, al 'bonus facciate', il provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio approvata nell'ultimo Consiglio dei ministri. "Si tratta di una misura importantissima, che concede un credito fiscale addirittura del 90% per chi riqualifica le facciate degli edifici, nei Comuni piccoli e nelle grandi Città, nei centri storici e in periferia. In attesa di conoscere i dettagli della norma- sottolinea Gnassi- non possiamo che esprimere grande soddisfazione per una iniziativa di notevole rilevanza, che potra' consentire di migliorare in maniera significativa il volto delle nostre città, rendendole più belle per i cittadini e per i turisti, e che potrà inoltre creare molto lavoro di qualità".