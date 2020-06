Borghesi (FdI): "Tanti rifiuti abbandonati lungo l'argine dell'Uso"

A denunciare la situazione è il coordinatore comunale di Santarcangelo di Fratelli d'Italia, Daniela Borghesi, che segnala come "L'arrivo della bella stagione, a seguito delle limitazioni per locali notturni ed eventi, imposte dall'emergenza Covid, ci porta a segnalare una situazione verificata personalmente negli scorsi fine settimana in area fiume Uso. E più precisamente nella zona di esondazione, dove durante una passeggiata abbiamo potuto riscontrare la presenza di numerose bottiglie di vetro e bicchieri di plastica vuoti abbandonati sul prato. Come gruppo di Fratelli d'Italia intendiamo porre all'attenzione dell'amministrazione questo problema e pur tenendo conto del bisogno di ritrovarsi e di convivialità dei giovani, vogliamo sottolineare quanto si debba tenere presente sia il problema sanitario, che purtroppo l'uso eccessivo di alcool, oltre all'abbandono di rifiuti a danno dell'ambiente".

