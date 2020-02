Cattolica, Lucio Filippini è il nuovo assessore nella squadra del sindaco Gennari

Il sindaco Mariano Gennari ha nominato il Consigliere Comunale Lucio Filippini alla carica di Assessore del Comune di Cattolica. Al neo Assessore sono state assegnate le deleghe relative a cooperazione internazionale, diritti degli animali, verde pubblico, mobilità, viabilità e trasporti, sviluppo e recupero delle aree periferiche, ambiente, tutela del suolo, tutela del mare, tutela delle acque, pesca, parchi e riserve naturali, caccia. La nomina del nuovo Assessore lascia anche spazio tra i banchi della maggioranza ad nuova Consigliera Comunale, Claudia Venturini, che subentrerà a Filippini durante lo svolgimento del prossimo Civico Consesso previsto per lunedì 24 febbraio. Dal Sindaco e dalla Giunta tutta è arrivato l'augurio di un buon lavoro ad entrambi.

“Sono molto felice ed orgoglioso – spiega Filippini - di poter svolgere questo compito. Ringrazio il Sindaco Mariano per avermi dato questa opportunità e tutti gli assessori che mi hanno consigliato, aiutato e sostenuto nel prendere questa decisione, ed affiancato nel passaggio di consegne su alcune deleghe. Ringrazio i miei colleghi consiglieri con i quali abbiamo avuto un ottimo rapporto di collaborazione e scambio in questi anni di amministrazione e che mi hanno sostenuto in questa scelta”. Il neo Assessore raccoglie quanto di buono ha fatto l'Amministrazione in ambito ambientale. “Voglio citare solo alcuni esempi – continua Filippini - in ambito PAESC come l'efficientamento energetico della piscina comunale, dello stadio Calbi, la sostituzione di corpi illuminanti stradali in varie vie cittadine con luci a led, l'acquisto di energia elettrica prodotta per il 100% da fonti rinnovabili per la pubblica illuminazione ed edifici comunali. Nella lotta alle plastiche con l'installazione di erogatori d'acqua all'interno dei plessi scolastici e la consegna di borracce riutilizzabili a tutti gli studenti ed il personale scolastico, l'ordinanza di divieto utilizzo di plastiche monouso per manifestazioni e per il consumo all'esterno di attività economiche. Ed ancora la piantumazione di nuove alberature, la micromobilità elettrica, lo sdoppiamento in alcune vie delle fognature. Penso inoltre alla realizzazione del prolungamento del molo di levante, per incrementare la sicurezza del porto e ridurre insabbiamento all'imboccatura. L'estensione della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale e l'applicazione della tariffa puntuale dei rifiuti, con il superamento degli obbiettivi regionali (73 %) di raccolta differenziata”.

A Filippini piace sottolineare che vorrà essere anche “l’Assessore dei piccoli interventi”. “Il mio ruolo – prosegue - sarà più quello di portare a compimento ciò che è stato iniziato, apportando le modifiche e le migliorie necessarie. Particolare attenzione verrà data alla manutenzione del verde pubblico e dei parchi con l’introduzione dell’accordo quadro anche in questo settore. Lavorerò in stretta collaborazione con tutti gli altri Assessori. Ad esempio abbiamo appena concluso un progetto di orto scolastico con la Antonioli, mentre con la Olivieri c’è in cantiere un’iniziativa in ambito di divulgazione ambientale ed ecologica, che potrebbe avviarsi già da quest’anno, durante la festa dei fiori. L'Amministrazione si sta muovendo per verificare l’ipotesi di creare una comunità solare locale. Lavorerò con impegno sulla viabilità cercando di arrivare ad una visione di lungo, medio e corto termine. E già stata approvato il finanziamento per la ciclabile che collega San Giovanni a Via Allende e questa è una bellissima notizia sperando che incentivi tanti pendolari a raggiungere il posto di lavoro in bici. In ultimo mi piacerebbe moltissimo poter organizzare un festival di ecologia a Cattolica creando eventi, workshop, conferenze, spettacoli che abbiano come base tematica l’ambiente, l’ecologia e la salute in senso ampio. In questo anno vorrei porre le basi per adottare una politica vicina ai cittadini, che salvaguardi l’ambiente e che possa essere recepita anche dalle prossime Amministrazioni”.

Con la nomina dell'Assessore Filippini vengono rimodulate anche le deleghe degli altri componenti della Giunta:

Sindaco Mariano Gennari: Bilancio - Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane – Patrimonio – Affari Generali, Contenzioso e Affari Legali - Servizi Informativi e Innovazione – Società Partecipate - Demanio.

Vice Sindaco Valeria Antonioli: Cultura – Scuola e Politiche Educative – Politiche Giovanili – Politiche Dell'Infanzia E Diritti Dei Bambini – Servizi Al Cittadino – Servizi Civici – Beni Archeologici, Storici Monumentali – Musei – Biblioteche – Pinacoteche – Coordinamento Interventi Sul Patrimonio Scolastico.

Assessore Patrizia Pesci: Servizi Sociali - Servizi Socio Sanitari – Servizi alla Persona – Pari Opportunità – Politiche della Famiglia – Partecipazione Cittadini e Trasparenza - Polizia Locale e Sicurezza - Politiche Per L'Integrazione - Lotta All'Usura - Volontariato e Associazionismo – Politiche Per La Casa – Politiche Per La Terza Età – Politiche Per La Disabilità - Servizi Demografici

Assessore Fausto Antonino Battistel: Urbanistica – Edilizia Privata - Lavori Pubblici – Protezione Civile.

Assessore Nicoletta Olivieri: Turismo - Attività Economiche – Politiche Del Lavoro E Dell'Occupazione - Grandi Eventi – Sport E Tempo Libero – Decoro e Arredo Urbano – Artigianato – Fiere e Mercati.