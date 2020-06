Chiude la casa-rifugio per donne e bambini: "Le istituzioni intervengano in aiuto"

"Abbiamo appreso nei giorni scorsi, con rammarico, la chiusura della struttura Casa Sant'Anna, struttura di Rivazzurra che dal 1990 è stata un rifugio per donne e bambini, madri in difficoltà che potessero trovare accoglienza e sostegno. I motivi della chiusura sono imputabili a ragioni prettamente economiche e gestionali, ma nel 2020 ci sono ancora tante donne o ragazze, vittime o meno di violenza, che hanno necessità di potersi confrontare con persone preparate e capaci che sappiano ascoltarle e consigliarle stando vicino anche ai loro bambini". A lanciare l'allarme è Monia Guidi, responsabile di Azzurro Donna della provincia di Rimini.

"Ora la struttura ospita 4 madri con 4 bambini e sono cinque le educatrici che vi operano - spiega Guidi - Il movimento di Azzurro Donna della Provincia di Rimini sostiene fortemente tutte le forme di collaborazione con le donne sul territorio e siamo consapevoli, soprattutto alla luce del momento appena vissuto e ancora in itinere, quanto sia importante sul territorio qualsiasi forma di collaborazione per il sostegno al mondo femminile. Con questo pensiero si vuole sostenere Casa Sant'Anna e rivolgerci in particolare a tutte le istituzioni chiedendo alle stesse di aiutarla e magari costruire un percorso in rete con altre strutture del territorio, abbassando i costi di gestione e aiutandosi reciprocamente attraverso esperti del settore e magari ampliando anche la loro offerta dedicata alle donne. Ora le madri con i loro bambini dovranno essere ricollocate dopo aver creato un rapporto di fiducia con le educatrici, che anch'esse si troveranno senza lavoro. Azzurro Donna si vuole mettere a disposizione del territorio, al fianco delle donne, in piena sintonia con il tessuto provinciale, auspicando che il tema venga affrontato sui tavoli competenti".