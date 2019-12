Chiusura del ponte sulla Sp14, Pruccoli presenta interrogazione in Regione

“Facciamo chiarezza sulla situazione del ponte sulla Sp14 Santarcangiolese, per il bene di tutti”. Con questo obiettivo, il consigliere regionale Giorgio Pruccoli lunedì 23 dicembre presenterà una interrogazione in Regione. L’allerta meteo arancione, emanata venerdì 20 dicembre, ha imposto alla Provincia di Rimini di aumentare le condizioni di sicurezza dei ponti, e in questo contesto è stata stabilita la chiusura al traffico totale dell’infrastruttura di Ponte Verucchio. In precedenza, lo stesso Ente aveva predisposto il traffico alternato, sempre per ragioni di sicurezza e di precauzione.

Pruccoli, consigliere eletto con tanti voti della Valmarecchia, e in qualità – tra l’altro – di componente della Commissione regionale III Territorio, Ambiente, Mobilità, intende farsi portavoce delle preoccupazioni dei residenti e di quanti utilizzano quotidianamente per motivi di lavoro o di spostamento, l’infrastruttura di Ponte Verucchio. “È bene fare chiarezza sullo stato di salute del ponte e sulle effettive cause di sofferenza che consigliano i provvedimenti presi. La chiusura precauzionale del ponte, da un lato rischia di desertificare la Sp Santarcangiolese (con conseguente sofferenza delle attività presenti), e di soffocare ulteriormente di traffico la Sp Marecchiese e i suoi centri abitati. D’altra parte, la sicurezza del ponte e di quanti vi transitano è primaria. Per cui da profano – si chiede Pruccoli – mi pongo alcune domande, alle quali credo che tutti i cittadini attendano risposte”.

Nei giorni precedenti la chiusura parziale della infrastruttura, i tecnici avevano indicato che il problema del ponte non fosse sotto la struttura, bensì nelle due faglie che si avvicinano. “Gli enti preposti ci aiutino, dunque, a comprendere: quando piove le due faglie in questione si avvicinano di più? Perché il ponte viene chiuso in corrispondenza delle perturbazioni in transito sul bacino del Marecchia? Sappiamo che sono già stati programmati interventi sulla infrastruttura. Non pensano, però, Provincia di Rimini e Comune di Verucchio che sia giunto il momento di promuovere un momento di pubblico incontro per fugare ogni dubbio? La chiarezza è fondamentale per non alimentare voci e timori infondati, e suscitare pericolosi allarmismi; vogliamo invece stimolare un confronto sereno, in un clima di reciproca fiducia che consenta ai cittadini interessati di conoscere le reali condizioni di ‘salute’ del ponte, i progetti, gli interventi, e i tempi e i modi previsti per il ripristino di una circolazione in totale sicurezza. Una comunicazione puntuale rispetto a questi contenuti stimola invece un rapporto di reciproca fiducia che non lascia zone d’ombra. Lungi da me creare allarmismi, ma abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini di Genova. I cittadini vanno incontrati,​ non rassicurati sui social o solo a mezzo stampa”.