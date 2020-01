Chiusura ponte, Galli (Lega): "Bambini a scuola con quasi un'ora di ritardo e auto in coda perenne"

"Passano i giorni, ma non cambia nulla. La chiusura del ponte di Verucchio era e resta un danno enorme. Auto in fila dalle 7,30, chi arriva da Poggio Torriana è costretto a levatacce mattutine un’ora prima del solito, il servizio di trasporto scolastico come minimo accumula ritardi di 45 minuti. Tutto il traffico che passava dal ponte ora è stato dirottato altrove con i tempi che si allungano. Pensate a chi deve aprire un’attività, a chi deve andare a lavorare”. Bruno Galli, candidato capolista della Lega alle elezioni regionali del 26 gennaio, torna sulla situazione che si è verificata dopo il divieto di transito dell’unica struttura che collegava i due comuni di Verucchio e Poggio Torriana ai lati del fiume.

“Ma i rimedi individuati – dice Galli – aggravano il tutto. In via Tomba, per esempio, i residenti sono arrabbiati per l’aumento a dismisura del traffico. Con la chiusura del ponte anziché arrivare al semaforo che incrocia San Martino dei Mulini con la Marecchiese, tutti tagliano in via Tomba che, ricordo, è una strada residenziale e non di smaltimento traffico. Lì le auto corrono, non ci sono sufficienti rallentatori e i problemi che già ci sono raddoppiano. Non capisco come la soluzione del ponte Bailey sia stata scartata a priori. Si facevano in tempi di guerra strutture di collegamento come queste, ci passavano sopra carri armati e mezzi da combattimento, non si può fare anche ora? Peraltro non vedo, al momento, né tempi certi né soluzioni certe. I genitori che pagano il servizio del trasporto scolastico e vedono i loro figli arrivare a scuola con quasi un’ora di ritardo come possono essere sereni? A tal proposito ricordiamo quanto dichiarato dal sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli all’indomani dell’incontro di Verucchio a cui partecipò anche il presidente della Provincia Santi.

La situazione del ponte è un’emergenza da affrontare velocemente, ma qui c’è un problema di viabilità di vallata che solo unendo le forze si può risolvere. Io ritengo imprescindibile che tutta la valle abbia necessità d soluzioni alternative a cominciare da una nuova Marecchiese, di una strada di veloce scorrimento che può essere d’aiuto a cittadini e imprese. Bisogna fare squadra tenendo conto ad esempio che tra poco a Secchiano nascerà il nuovo stabilimento della Berloni con tutto quello che potrà significare a livello di traffico pesante e di trasporti. Tutta la vallata del Marecchia è chiamata a dare il proprio contributo”.